Zimske radosti u gradovima regije: Klizališta na otvorenom privlače najviše posjetilaca

Imajući u vidu pandemiju koronavirusa i brojna ograničenja koja je donijela, mnogi građani, naročito mlađe generacije, u zimskom periodu koriste pogodnosti koja pružaju klizališta pod otvorenim nebom. Ona u Sarajevu, Beogradu i Zagrebu ovih dana privlače veliki broj posjetilaca i zaljubljenika u klizanje, po mnogima, jedan od najljepših zimskih sportova.

Do kraja februara otvoreno je klizalište u centru Beograda, na Trgu republike. Ovo klizalište, koje je postavljeno 8. januara, radi od 10 do 22 sata i, kad to vremenski uslovi dozvoljavaju, privlači najviše mladih.

Na klizalištu na otvorenom, površine oko 2.000 kvadratnih metara, za koje organizatori tvrde da je jedno od najvećih na Balkanu, organizovan je i najam klizaljki za sve posjetitelje koji se prvi put odluče oprobati na ledu, kao i one koji nemaju vlastite rekvizite za led. Maksimalan broj klizača je 350, kako bi bile ispoštovane epidemiološke mjere.

Klizalište na Šalati u Zagrebu jedno je od najstarijih i najljepših na kojem se pod otvorenim nebom može klizati uz ugođaj disko-svjetala i glazbe po prihvatljivim cijenama za sve građane i turiste.

Program video-disko klizališta na Šalati u funkciji je od 2002. godine, a izvodi se uz pomoć DJ-a, s tim da se na videozidu emitiraju glazbeni spotovi te najave zanimljivih događanja u gradu.

Broj posjetitelja, odnosno klizača po sezoni prije pandemije bio je oko 30.000 osoba u sezoni, s tim da je u terminima koji su otvoreni za građane u vrijeme pandemije omogućen maksimalan broj od sto klizača. Odrasle osobe trebaju predočiti covid-potvrdu kako bi sudjelovali u klizanju. Najveća posjećenost je vikendom kada klizalište Šalata posjeti veći broj klizača.

Sezona klizanja u Zagrebu traje od polovice novembra do početka marta, a osim rekreativnog klizanja, na klizalištu se održavaju i treninzi hokeja na ledu, sinkroniziranog klizanja, kao i škola klizanja. Svi koji nemaju svoje klizaljke, mogu ih posuditi na Šalati.

Klizališta na otvorenom u Sarajevu također privlače veliku pažnju rekreativaca.

Tako su veoma posjećena klizališta u centru “Safet Zajko” u općini Novi Grad, kao i na platou ispred Centra “Skenderija” u samom centru grada.

