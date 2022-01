Janjetina u Jablanici skuplja i za 10 KM, ali ne svugdje: Evo šta kažu mušterije

Tako u većini restorana sada porcija janjetine sada košta oko 13 KM, dok je prije iznosila oko sedam, dok kilogram pečenja je prije bio oko 30 KM, a sada je 10 KM skuplji.

U skoro svim restoranima je skuplja i čorba – umjesto dosadašnjih tri KM, sada je četiri KM, a negdje i pet KM.

Mala porcija krompira košta od 2,5 do četiri KM, dok je za slatu, npr. kupus salatu, potrebno izdvojiti do 3,50 KM. Skuplja su i pića. Kisela voda je 2,50 KM, dok su cijene preostalih gaziranih pića od 3,5 do pet KM.

Portal Jablanica.live je posjetio nekoliko poznatih hercegovačkih restorana, koji su nezaobilazni kada se vozite ovim putem.

Samir Đelmo, vlasnik restorana ‘Sedmica’ izjavio je da je bitno održati kvalitet na koji su mušterije navikli:

“Cijena ove janjetine koju mi moramo imati, to jeste ovaj kvalitet na koji smo ljude navikli, je skočila u mesnicama. Dosegla je najveću moguću cijenu otkako radimo sa janjetinom. Možda bi se mogla i raditi nešto jeftinija cijena, ali sa lošijim kvalitetom, a mi smo kao i većina izabrali da imamo dobro meso i tu cijenu. Narod se ne buni, posao ne ispašta kod nas.

Cijene ostalih proizvoda, iako je poskupjela i piletina i teletina nismo dirali, ni salate ni čorbe, ni krompir. Na svemu imamo manju maržu jer je poskupjelo sve, od ulja, krompira, maslaca, svega”, naveo je Đelmo.

Restoran ‘Komadinovo vrelo’ nije dizao cijene, a vlasnik Murat Kavazović je rekao da i nije bilo potrebe za tim.

“Što se mene lično tiče, nije bilo potrebe za dizanjem cijena. Kod nas je janjetina 35 KM bila i ostala. Cijena janjetine od mog dobavljača se nije mijenjala, tako da ja nisam poskupio. Prisustvovao sam sastanku mojih kolega i ta poskupljenja su uredu, ako je poskupjela cijena janjeta. Ne znam da li ću biti primoran poskupjeti u narednom periodu, to ćemo vidjeti”, naveo je Kavazović.

Da se, kako vlasnik ‘Sedmice’, Samir Đelmo priča, mušterije ne bune, uvjerili su se i novinari koji su posjetili jedan od otvorenih objekata te su sreli porodicu iz Visokog, Samira Vražalicu sa ženom i djecom. Samir ističe da ko je navikao doći na janjetinu u Jablanicu, uvijek će dolaziti:

“Godinama je Jablanica nezaobilazna destinacija za nas što se janjetine tiče. To je naša navika i ne mislimo je mijenjati. Što se cijena tiče, kolike god da su, ko je navikao on će svratiti i pojesti. Nama je bitno da je kvalitet isti, da odemo zadovoljni i siti”.

Slično razmišlja i Tuzlak Smajo Osmanović:

“Pokupljenje jeste udar na ionako tanke džepove građana, ali evo, barem u našem slučaju, mi nismo odustali od posjete restoranima sa janjetinom. Ljubitelju dobrog pečenja je bitno da ode zadovoljan, pa i po cijenu koje marke više. Svjesni smo toga da će manje porodica sada sebi moći priuštiti odlazak u restoran, ali šta je – tu je”, rekao je Osmanović.

