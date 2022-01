Samantha Power: Dodikovi potezi dovode u pitanje održivost RS

Istakla je da, “ako bi se RS povukla iz državnih institucija, to neće funkcionisati ii biti dobro za građane RS te da to može dovesti u pitanje održivost Republike Srpske”.

Odgovarajući na pitanja novinara kada se može, prema njenom mišljenju očekivati deblokada institucija BiH, kazala je kako ne može predviđati rokove niti “okarakterisati namjere Dodika u pogledu rada državnih institucija”.

“Dobila sam kratak sažetak te press konferencije i izjava koje je dao, koje u određenoj mjeri odstupaju od stvarnog razgovara koji smo vodili. Neke stvari je rekao drugačije u odnosu na ono što je rekao tokom sastanka. On je poprilično mnogo stvari rekao u vezi važnosti privrednog razvoja u Republici Srpskoj, o tragediji masovnog odliva stanovništva iz ove zemlje. To je najgori simptom lošeg rada i neuspjeha političkih lidera”, kazala je Power.

Navela je kako na “činjenicu da više od 49 posto državljana BiH živi u drugim zemljama, nije nešto na što mogu biti ponosni”.

“Put koji ide ka tome da se vraćaju ovlaštenja koja pripadaju državnim institucijama samo će još više podrivati već postojeću ranjivost u ekonomskoj sferi tog entiteta u čije ime predsjednik Dodik kaže da nastupa. To nije ekonomska ili funkcionalna održivost. Ako bi se RS povukla iz državnih institucija, to neće funkcionosati i biti dobro za građane RS. To je udaljavanje od slova Dejtona i problematično sa stanovišta ljudi koji se smatraju dijelom zemlje koja se zove BiH i veoma je problematično kada je u pitanju održivost Republike Srpske kao takve. Politika i ekonomija idu zajedno ‘ruku pod ruku’ i trebate služiti svojim građanima i biračima. Pronaći način da možete pomoći svojim ljudima da ostvare dostojanstvo. Mnogo se o tome govori, ali nema dostojanstva ako ne možete pronaći posao za sebe. Ako se poslovni dogovor raspao jer je neki strani investitor rekao: ‘Čekaj malo, šta se tamo dešava? Ovo izgleda kao potpuni haos. Otići ću u Hrvatsku ili Srbiju uložiti svoj novac. Sva ta priča o vlasti, vladi koja se ne sastaje i ne donosi odluke, korupcija i nesposobnost da se bore protiv korupcije – idem odnijeti novac negdje drugo i otvoriti radna mjesta. Nema ekonomske ili funkcionalne održivosti tu, barem na osnovu onoga što je rečeno na press konferenciji. Za sada nema održivog puta koji vodi ka tom pravcu”, poručila je Power, prenosi N1.

