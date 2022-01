ČERKEZ POJASNIO NOVA PRAVILA: EVO KOLIKO ĆE TRAJATI IZOLACIJA I KO SE SMATRA POTPUNO VAKCINISANIM

Kako je kazao Goran Čerkez iz Federalnog ministarstva zdravstva, nova pravila odnosit će se na vrijeme izolacije i testiranje na koronavirus.

Mi smo diskutovali, razgovarali i imat ćemo sastanak u utorak kada ćemo donijeti neke modifikacije, a koje će pratiti aktuelnu epidemiološku situaciju. Činjenica je da sada imamo veliki broj oboljelih i činjenica je da sigurno moramo biti obazrivi prema zdravstvenom sistemu, da ne dođe do preopterećenosti. On je već sada preopterećen na nivou primarne zdravstvene zaštite i na nivou testiranja – kaže Čerkez.

Prvenstveno će se, kako je kazao, insistirati da se rade antigenski testovi visoke senzitivnosti. prneosi “Hayat“.

To ne znači da će biti isključeni PCR testovi, bit će preporuka da se rade ljudima koji ulaze u bolnice, osobama treće životne dobi, osobama sa komorbiditetima ili za osobe koje imaju teže kliničke slike, i to je po preporuci ljekara. To je i do sada bilo u naredbi, ali će se sada malo više apostrofirati. I do sada je bilo, ukoliko je sistem preopterećen, da se mogu koristtiti antigenski testovi, sada ćemo ići malo izričitije u tom kontekstu – kaže Čerkez, dodajući da je to kako se ne bi stvarale gužve jer je, pojašnjava, jako teško obraditi testove u kratkom periodu, a da ne bi dolazili u situaciju da se rezultati testa čekaju šest ili sedam dana, kada se već izlazi iz izolacije jer se sve može brzo završiti i antigenskim testiranjem.

Kaže da su i do sada bile mjere da potpuno vakcinisani koji su bili u kontaktu sa zaraženom osobom ne idu u izolaciju, ali da je veoma važno da su primili sve vakcine.

Danas se smatra kompletno vakcinisanom ona osoba koja je primila sve tri doze vakcine i te osobe ne idu u izolaciju ukoliko su bile u kontaktu sa zaraženom osobom. Pozitivni svakako idu u izolaciju, bez obzira imali simptome ili ne – pojašnjava dalje za Faktor.

Kaže da je jedan od prijedloga koji će se razmatrati u utorak na sastanku da osoba koja je pozitivna, a ima tri primljene vakcine ide sedam dana u izolaciju, a ako nema sve tri vakcine primljene, ide na 10 dana u izolaciju.

Još jednom ćemo sagledati epidemiološku situaciju, jesmo li na vrhu PIK-a, vrhuncu pandemije, i da li sada treba da padamo, što već očekujemo. Omikron je prisutan već 80 posto. Ako nemate simptome, nosili biste masku, pratili simptome i ukoliko se oni jave, javili biste se svom ljekaru – kaže Čerkez.

Na pitanje da li je Krizni štab razmatrao uvođenje online nastave u školama i online ispita, Čerkez odgovara:

Mi smo i dalje stava kada govorimo o online nastavi, da je škola posljednja koja se treba zatvarati. Isključivo je nadležnost data kantonima, zavodima za javno zdravstvo i ministarstvima obrazovanja da to urede. Škola je jako specifična, imate ruralne i urbane škole, različit broj učenika i njima smo ostavili da to rješavaju. Očekujemo da ćemo vrlo brzo doći do pada ili stabilizacije – zaključio je Čerkez.

Trenutno na području Federacije Bosne i Hercegovine važe sljedeće preporuke:

Ako je osoba koja se nalazi u izolaciji pozitivna na koronavirus i asimptomatska (odsustvo simptoma bez upotrebe antipiretika) nakon 10 dana od uzimanja uzorka, smatra se zdravom i otpušta se iz izolacije.

Ako osoba u izolaciji razvije blagu ili umjerenu kliničku sliku, smatra se zdravom najmanje 10 dana nakon pojave simptoma i najmanje tri dana bez simptoma. Osoba sa težom kliničkom slikom smatra se zdravom najmanje 10 dana nakon pojave simptoma plus najmanje tri dana bez simptoma.

Vrijeme inkubacije iznosi 1 do 14 dana što je preporučeno vrijeme izolacije za bliske kontakte potvrđenih slučajeva COVID-19. Ako je osoba u posljednjih šest mjeseci imala laboratorijski dokazan COVID-19, te ima medicinsku dokumentaciju kojom može potvrditi da je preboljela COVID-19, ne treba ići u samoizolaciju.

Većina potpuno vakcinisanih osoba ili osoba koje su prebolovale koronavirus i primile jednu dozu vakcine, bez simptoma sličnih koronavirusu, ne trebaju ići u izolaciju.

