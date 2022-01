Johann Sattler: Izbori u BiH će se održati!

“Bez obzira hoće li se rješenje naći ili ne, ja vas uvjeravam da će se izbori svakako održati”, rekao je Sattler u izjavi za medije. Pojasnio je kako BiH ima Izborni zakon unatoč tome što je dijelove osporio Ustavni sud Bosne i Hercegovine.

“Nije idealan (zakon). Imate Središnje izborno povjerenstvo i ranije izborne procese koji su se odvijali u skladu s izbornim zakonom, tako da bez obzira na konačni ishod pregovora izbori u ovoj zemlji u listopadu će biti održani”, kazao je.

On je pozvao političare iz BiH da se dogovore o izmjenama Izbornog zakona navodeći da bi se na taj način relaksirali odnosi u zemlji.

U posredničku misiju sljedećeg tjedna dolaze posebni izaslanik State Departmenta za izbornu reformu Matthew Palmer i direktorica za Europu i Aziju pri Europskog službi za vanjsko djelovanje Angelina Eichhorst kako bi pokušali približiti stajališta bošnjačke i hrvatske strane o izbornoj reformi.

Europski sud za ljudska prava je u pet presuda ocijenio kako se izbornim sustavom u BiH diskriminiraju manjine budući se ne mogu kandidirati na vodeće pozicije u državi, Predsjedništvu BiH i državnom Domu naroda.

Čelnik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović izjavio je u srijedu za medije u Mostaru kako SIP ne može biti zakonodavac koji će odrediti način biranja izaslanika u Dom naroda, pozivajući se i na nedavni istup predsjednika Ustavnog suda BiH Mate Tadića koji je ustvrdio da Izborni zakon može izmijeniti samo Parlamentarna skupština BiH. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović više puta je ponovio kako neće biti izbora ukoliko ne dođe do izmjena Izbornog zakona.

“Ja nisam siguran da će se izbori moći provesti do kraja jer za to nema uvjeta. Središnje izborno povjerenstvo nema ovlasti tumačiti nepostojeće odredbe Izbornog zakona. To može samo Parlament BiH”, rekao je Cvitanović. prneosi N1“.

