FHMZ izdao upozorenje građanima: Budite oprezni tokom jutarnjih i večernjih sati

Temperature zraka u 7 sati: Bugojno -10 stepeni, Drvar i Sokolac -9, Bihać, Jajce i Srebrenica -8, Sarajevo i Tuzla -7, Prijedor, Sanski Most i Zenica -6, Banja Luka, Bijeljina, Bjelašnica i Doboj -4, Livno -2, Gradačac -1, Trebinje 2, Mostar 3, Neum 5 stepeni. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 956 milibara, za 12 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas pretežno sunčano vrijeme u većem dijelu zemlje. Prije podne prolazno više oblačnosti u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 2 i 8, na jugu zemlje od 10 do 14 stepeni.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano. Najviša dnevna temperatura oko 2 stepena.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA je povoljna. Stabilno i sunčanije vrijeme, pozitivno će djelovati na većinu populacije. Pri tome, hronični bolesnici trebaju biti oprezniji tokom jutarnjih i večernjih sati, obzirom da će i dalje biti vrlo hladno. Danju ugodnije, sunčanije i uz porast temperatura zraka. U centralnoj i istočnoj Bosni, probleme osjetljivim osobama može uzrokovati mjestimično izraženija naoblaka u prijepodnevnim satima. Poželjno je primjereno se odjenuti i ne izlagati se pretjeranim naporima.

Objavljena je prognoza za dane vikenda i prvi dan naredne sedmice:

ZA 15.01.2022 (Subota)., oblačno prije podne u Bosni i na sjeveru Hercegovine. Postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar u Bosni slab sjevernog smjera. U Hercegovini slaba bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 3, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu zemlje od 10 do 15 stepeni.

ZA 16.01.2022 (Nedjelja)., prije podne magla ili niska oblačnost u Krajini, na sjeveru i po kotlinama u centralne i istočne Bosne. Razvedravanje u drugom dijelu dana. U ostalim područjima sunčano. Vjetar slab, u Bosni južnog smjera, a u Hercegovini sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 7, na jugu zemlje od 8 do 12 stepeni.

ZA 17.01.2022 (Ponedjeljak)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab, prije podne jugo. U drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu zemlje od 7 do 11 stepeni, navodi se u objavi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. prneosi “Radiosarajevo“.

