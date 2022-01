Novi neonacistički i desničarski grafiti u Prijedoru

Natpis “Nož, žica…”, koji se najčešće koristi kod skandiranja “Nož, žica, Srebrenica” – kojim se veličaju masovna ubistva Bošnjaka i genocid počinjen u julu 1995. – te natpisi i simboli dvije ultradesničarske organizacije, “Krv i čast” i “Borba 18”, ispisani su na odbrambenom zidu od poplava na lijevoj obali rijeke Sane u ulici Tode Švrakića, dok je nacistička “svastika” nacrtana na devastiranoj bošnjačkoj kući u obližnjoj Titogradskoj ulici.

BIRN BiH je ranije pisao o grafitima ovih organizacija u Prijedoru, koje su u pojedinim zemljama proglašene terorističkim i zabranjene.

Iz Policijske uprave Prijedor navode da su policijski službenici 5. januara ove godine došli do saznanja da se u mjestu Tukovi u Prijedoru nalazi ispisano više različitih grafita.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, koji se izjasnio da u konkretnom slučaju nema elemenata krivičnog djela, kaže Zvezdana Alendarević, portparolka Policijske uprave Prijedor.

Policijski sužbenici nastavljaju utvrđivati okolnosti ispisivanja grafita, kaže ona.

Dragoslav Kabić, načelnik Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove u Gradskoj upravi Prijedor, potvrdio je za BIRN BiH da ih je policija obavijestila o grafitima u Tukovima i da je preduzeću Komunalne usluge Prijedor izdan nalog da se oni uklone/prefarbaju.

Svega dvadesetak metara dalje od nacrtanih grafita nalazi se kuća sa spomen-pločom koja je postavljena 2015., povodom 23 godine od stradanja porodice Čaušević.

Na ploči je navedeno da je iz te kuće 19. avgusta 1992. streljano šest članova ove porodice koji su u njoj živjeli: majka i četiri njena sina te maloljetni unuk.

Prijedorčanin koji živi u ulici Tode Švrakića kaže da se od povratka u Prijedor često susreće sa uvredljivim grafitima. On smatra da su za njih odgovorni mladi koji su izloženi lošim sadržajima na internetu i TV kanalima.

“Žalosno je da su naša djeca odrasla na internetu, na mržnji. Nemaju osjećaja poštivanja ili straha”, kaže ovaj sagovornik, koji je zamolio da ne navodimo njegovo ime.

Ne želeći da čekaju nadležne da prefarbaju grafite, pojedini povratnici su odlučili sami ih ukloniti.

“Čim sam čula da je na devastiranoj kući mog rođaka u Tukovima nacrtan kukasti krst, suprug je kupio sprej, došao iz drugog dijela Prijedora i dodao linije na grafit, da zamaskira ‘svastiku’”, kaže jedna prijedorska povratnica, takođe ne želeći da joj spominjemo ime.

Na obližnjem zidu za odbranu od poplava takođe su iscrtani grafiti. U posljednja dva mjeseca 2021. godine, u tri navrata su se pojavljivali uvredljivi grafiti u Prijedoru.

Na Međunarodni dan tolerancije, 16. novembra, na nekoliko lokacija u naselju Raškovac, u neposrednoj blizini šehidskog mezarja, oslikan je lik koji asocira na generala Mladića i natpis “Ratko Mladić”. prneosi “Radiosarajevo“.

Na više lokacija u samom centru Prijedora 3. decembra su oslikani grafiti, u crvenoj, plavoj i bijeloj boji, sa natpisom “srpski heroj!” i likom koji građane podsjeća na doživotno osuđenog generala Vojske Republike Srpske (VRS) Ratka Mladića.

Uvredljivi grafit pojavio se 22. decembra u ulici Majora Milana Tepića, u centru Prijedora. Na ogradi odnosno zidu Gradskog stadiona pisalo je “Ratko Mladić” i “Mlad balija trči poljem, ja ga stižem pa ga koljem!”.

Dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor je smatrao da u prva dva slučaja nisu postojali elementi krivičnog djela, dok je u trećem slučaju ocijenjeno da se radi o krivičnom djelu “javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje”.

Svi ovi grafiti su prefarbani.

Na redovnoj sjednici Skupštine grada Prijedora 3. decembra 2021. godine usvojen je prijedlog “Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda na području Prijedora za period 2022.–2026.”.

BIRN BiH je 2020. godine pisao o natpisima i simbolima desničarskih organizacija “Krv i čast” (Blood and Honour) i “Borba 18” (Combat 18) koji su bili ispisani na zgradama u centru Prijedora zajedno s adresom internet bloga na kome se promoviše razvoj neonacizma u Republici Srpskoj (RS).

“Blood and Honour” (Krv i čast) , kojoj je cilj bilo širenje “bijele muzike”, bila je osnova za nastanak grupe “Combat 18” (Borba 18). “Combat 18” stvorili su nasilni huligani u Londonu i od tada provodi nasilne kampanje. “Blood and Honour” i “Combat 18” na mnogim mjestima djeluju zajedno, pri čemu se obično “‘Combat 18’ koristi kao militantno krilo grupe ‘Blood and Honour’”, pisao je ranije BIRN BiH.

Njemačka je zabranila rad ovih organizacija, a Kanada je otišla toliko daleko da ih uvrsti na spisak terorističkih organizacija zbog nasilnih napada članova ove grupe u SAD-u i nekim zemljama Evrope.

BIRN BiH je pisao kako su neki od pristalica lokalne navijačke grupe “Alcohol boys” ranije pokazivali desničarske simbole, a grupa je u nekoliko navrata isticala fotografije Ratka Mladića.

