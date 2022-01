Od srijede u BiH stabilno i hladno vrijeme uz slab snijeg

Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) Bosne i Hercegovine saopćio je da će u naredna dva dana u našoj državi na vrijeme djelovati ciklona s centrom iznad Jonskog mora, a od srijede slijedi dominacija anticiklone sa sjevera evropskog kontinenta, što će usloviti stabilno i hladno vrijeme, piše Avaz.

Kako je navedeni, do srijede se očekuje oblačno vrijeme uz povremen i slab snijeg u Bosni, dok će u Hercegovini biti vedro i stabilno vrijeme bez padavina, uz jak vjetar sjevernog smjera.

Vedri period

Pod uticajem anticiklone u vremenskom periodu od 12. do 21. januara očekivane su stabilnije vremenske prilike uz dosta vedrih perioda. Međutim, temperature zraka će biti vrlo niske, a promjena i pogoršanje uz padavine očekuje se od 22. do 25. januara ove godine.

Tokom prvog dijela sedmice, najhladnija jutra očekuju se u centralnim, istočnim i jugozapadnim predjelima Bosne, s temperaturama između minus četiri i jedan, u ostalim krajevima Bosne od minus dva do tri, u Hercegovini od četiri do devet stepeni Celzijusovih. Danju u Bosni vrijednosti temperatura zraka kretaće se od jedan do šest, u Hercegovini od pet do 10 stepeni Celzijusovih.

Minimalne temperature zraka

Od 12. do 14. januara, tokom jutra, očekuje se i promjena temperaturnog režima, tako da su u Bosni, prognozirane vrijednosti minimalnih temperature zraka su od minus 10 do minus pet, u Hercegovini od minus dva do tri stepena, maksimalne u Bosni kretat će se od minus tri do dva, u Hercegovini od četiri do devet stepeni Celzijusovih.

Od 15. januara do kraja prognoznog perioda vrijednosti temperatura zraka su u granicama uobičajenih za ovo doba godine. Jutra prohladna s temperaturama u Bosni od minus tri do dva, u Hercegovini od jedan do šest, dnevne u Bosni do osam u Hercegovini do 12 stepeni.

