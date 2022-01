Ivanić: Od Dodika su se bliski ljudi počeli “tiho distancirati” i prije sankcija

Ivanić je istakao da ne vjeruje da će ove sankcije dovesti do određenog zaokreta u Dodikovoj politici.

“Ako se nastave, a ima najava da bi se mogle proširiti i na neke druge ljude, to će više činiti nervoznim Dodikovo okruženje nego njega samog. Mislim da se on na neki način primirio i sa takvom vrstom politike pomirio i čak to pokušava koristiti u političkoj promociji pa smo tako imali priliku ovih dana čuti da je uvođenje sankcija pred veliki praznik, što je usput, zaista greška i nedostatak osjećaja koji je prisutan u Washingtonu, ali on to koristi za sopstvenu promociju. Otprilike se predstavlja velikom žrtvom, nastojat će to iskoristiti za promociju, a da li će uspjeti vidjet ćemo, nisam u to baš siguran. Ovo će biti jedan period međusobnog iscrpljivanja Dodika i prije svega Sjedinjenih Američkih Država”, rekao je Ivanić.

Smatra da proces “tihog distanciranja” ljudi od Dodika traje te da je počeo i prije sankcija.

“Pogledajte stanje u SNSD-u i prisjetite se kada ste mogli čuti neki radikalniji stav od ljudi poput Zorana Tegeltije, Nikole Špirića, Nebojše Radmanovića i vidljivo je da se svi oni blago distanciraju od toga. Svi oni procjenjuju dokle ‘smiju’ ići u to distanciranje, ali ne bih rekao da su previše entuzijastični. Vidio sam i fotografiju članova SNSD-a i Dodika kako ‘slave’ sankcije isti dan kada su objavljene, ali na njima nisam vidio velike oduševljene osmijehe, prije bih rekao da su to bili vrlo kiseli osmijesi i rekao bih da su mnogi tu bili zato što je to šef očekivao, a ne zato što su istinski željeli tu biti”, mišljenja je Ivanić.

Naglasio je da je BiH u ozbiljnom problemu i da je uzrok svemu bilo ipak, kako kaže, nametanje odluke o promjeni Krivičnog zakona koju je donio bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko.

“I mislim da se tu stvari moraju vratiti na početak da bi razumni ljudi dobili razlog da se vrate u institucije BiH, sve dok se na tom planu nešto ne napravi BiH će biti u krizi i sa i bez odluke o sankcijama. Bez istinskog razgovora i bez kompromisnog rješenja kada je u pitanju taj zakon plašim se da ćemo se vrtjeti u krug i da ništa od suštinskih problema neće biti riješeno”, naveo je.

Istakao je da je međunarodna zajednica u postdejtonskom periodu bila najoštrija prema Srbima, a najmanje prema Bošnjacima, dok su, kako dodaje, Hrvati bili “negdje između”.

“Iako ne bih rekao da su i oni (Hrvati op.a.) trpjeli neki veliki pritisak. Takav pristup nije dobar, jer u BiH nema nevinih, nema onih koji nisu pod korupcijom. Možda je korupcija najveća u Republici Srpskoj, ali nje ima i u Federaciji BiH. Možda u RS imate i neke najradikalnije političke stavove, ali ekstremno radikalnih političkih stavova ima i među bošnjačkim političarima i iskreno ako sankcije budu svedene opet samo na srpske političare pa makar to bio i Dodik, koga ja nemam namjeru braniti, onda bi ovo moglo biti shvaćeno kao nastavak dosadašnje politike i jednostranog pristupa u BiH. Ovo bi moglo biti shvaćeno, i bit će, kao neka vrsta podrške SAD-a prema pristupu kojeg zagovaraju i to će vas onda odvesti u nedogled i dalje u sukob”, poručio je Ivanić. prneosi “N1“.

Facebook komentari