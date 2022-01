Vremenska prognoza: Stigao snijeg, tokom dana očekuje se pad temperatura

U zapadnim i sjeverozapadnim područjima sa susnježicom i snijegom. U ostalim područjima Bosne sa kišom koja će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. U Hercegovini kiša.

Tokom dana padavine slabe i postupno prestaju. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 8 do 11, a najviša dnevna od 0 do 5, na jugu od 9 do 14 stepenia. Tokom dana, postupan pad temperature zraka.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom koja će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. Jutarnja temperatura oko 1, a najviša dnevna oko 3 stepena.

Upaljen je žuti meteoalarm zbog udara vjetra u nekoliko regija.

U Livnu i Mostaru se očekuju udari vjetra između 40 i 50 kilometara na sat, a u Trebinju između 50 i 60 kilometara na sat.

– Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetenje u aktivnostima na otvorenom su moguće usljed krhotina koje nosi vjetar – navedeno je na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

