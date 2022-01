NOVI UDAR NA DŽEPOVE GRAĐANA: OD NAREDNOG MJESECA MINIMALNO 30 POSTO VEĆI RAČUNI ZA PLIN

Bit će uvećani i računi korisnika koji se griju putem Toplana. U narednih nekoliko dana bit će poznato hoće li i u kojem iznosu Vlada Kantona Sarajevo subvencionirati cijene prirodnog plina. U RS u prvih šest mjeseci neće biti promjena u cijenama ovog energenta, saopćeno je iz banjalučkog poduzeća GAS-RES.

Franjo Milošević, osamdesetšestogošnji umirovljenik iz Sarajeva, mjesečno izdvaja za plin oko 100 KM. Vijest o poskupljenju plina nije dobro primio, budući da plin dosta koristi u kućanstvu.

Smatram da je puno toga neopravdano poskupilo. Skoro sam čuo da je plin pojeftinio, a kod nas se niko nije ni ‘počešao’ da snizi cijenu, nego ga daje skuplje. To sve ide u nečije privatne džepove – kaže Milošević za BHRT.

Iz preduzeća Sarajevogas koje distribuira plin u Kantonu Sarajevo i Istočnom Sarajevu navode kako je poskupljenje plina bilo neminovno.

Ostali su isti uslovi isporuke gasa, a cijene se mijenjaju njihovim rastom na svjetskom tržištu i cijene se mijenjaju shodno tim uslovima. Primjera radi u Turskoj cijene plina su skočile i do 50 posto – objašnjava direktor Sarajevogasa Edis Baković.

Vlada Kantona Sarajevo protekla dva mjeseca subvencionirala je račune građana za plin, što ih je, kažu, koštalo pet miliona KM. Da li će Vlada ući u novo subvencioniranje i u kojem iznosu bit će poznato u narednim danima.

Nadam se da ćemo u četvrtak znati koliko kao Vlada možemo ući u sve to. Jer po pravilu ne možemo da vršimo subvenciju samo plina, jer će i ovi koji lože ugalj, drvo pitati zašto i mi nemamo subvenciju. Mi ćemo vjerovatno subvencionirati troškove transporta, a to će u konačnici biti manja cijena za građane – ističe ministar komunalnog privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović.

Poduzeće Energoinvest, koje uvozi plin za Federaciju BiH, 20. decembra prošle godine potpisalo je ugovor sa ruskom kompanijom Gazprom kojim se predviđa uvoz plina pod istim uvjetima. Iz ove kompanije za BHRT ističu da to znači kako se cijena plina formira na bazi tri elementa nafte i naftnih derivata u zadnjih devet mjeseci na berzi u Italiji. S druge strane, iz poduzeća za plinske projekte GAS-RES iz Banje Luke, koje je također sklopilo ugovor s ruskom kompanijom Gazprom, naglašavaju kako u RS u prvih šest mjeseci ove godine neće doći do promjena cijena prirodnog plina.

Zadržani su postojeći cjenovni uvjeti, koji podrazumijevaju formiranje cijene na osnovu kretanja cijene nafte. To su isti uvjeti koje smo imali i u prethodnom razdoblju, čime smo u periodu potresa na tržištima prirodnog plina širom Evrope zadržali stabilnost cijene prirodnog plina – saopšteno je iz GAS-RES-a.

Iz kompanije Energoinvest također dodaju kako su osigurane dovoljne količine plina kako za tarifne, tako i za industrijske kupce. Ako bude ekstremno niskih temperature bit će potrebna suradnja između Energoinvesta, BH Gasa, Sarajevogasa i Toplana oko optimizacije količina. prenosi hayat

