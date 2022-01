Stiže snijeg u BiH: Evo i kada, meteorolozi objavili prognozu Share

U večernjim satima snijeg se očekuje na planinama, a u Bosanskoj krajini susnježica. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, dnevna od 11 do 18 stepeni. U četvrtak će biti oblačno vrijeme, sa kišom u Hecegovini.

U nizinama Bosne kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. Tokom noći padavine slaba, uglavnom prestaju. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 8 do 12, dnevna od 0 do 5, na jugu od 9 do 14 stepeni. – U petak 7. januara pretežno oblačno vrijeme.

Povremeno slaba kiša očekuje očekuje se u Hercegovini, centralnim i jugozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od -4 do 0, na jugu od 4 do 8, a dnevna od 1 do 6, na jugu do 10 stepeni – saopćio je FHMZ. prneosi “Novi“.

