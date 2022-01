I sutra toplo: Nedim Sladić objavio do kada će grijati iznad prosjeka

Iako je zadnjih novih godina uobičajen izostanak snijega i pravog zimskog ugođaja, ovogodišnje januarske temperature ipak su mnoge iznenadile. Proljeće usred januara u Sarajevu i drugim “kotlinskim” gradovima u BiH donijelo je i pojačano zagađenje zraka, a u suncu se može uživati samo na planinama.

Ovake vremenske (ne)prilike komenirao je i meteorolog Nedim Sladić, koji je na svom Facebook profilu objavio do kada će trajati ovako visoke temperature:

– I sutra toplo! I prekosutra. I zakosutra. Sve do 05.01.2022. – napisao je Sladić.

Danas je uz ovaj komentar dosao i kratko pojašnjenje:

– Strašno toplo za Novu godinu.. .

Mnogi toplinski rekordi nastavljaju padati. Ja bih ovo nazvao bakljama Nova godina.

Široko 10-15°C iznad sezonskog prosjeka.

Zimska toplina nije neuobičajena, ali neprestano lupanje toplinskih rekorda povezano je s našim planetom koji se zagrijava.

Šta nas čeka nakon prazničkog opuštanja, od 5 januara, prognozira Federalni Hidrometeorološki zavod. Stižu padavine, ali temperature i dalje ostaju iznimno visoke za ovo diba godine…

U srijedu, 5. januara, pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, ponegdje sa kišom u južnim i jugozapadnim područjima. Krajem dana, padavine se očekuju i u sjevernim, sjevrozapadnim i cenralnim područjima. U planinskim dijelovima sa susnježicom i snijegom.

Jutarnja temperatura od 6 do 11, a najviša dnevna od 8 do 15 stupnjeva.

U četvrtak, 6. januara, pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa susnježicom i snijegom, a u Hercegovini sa kišom. Jutarnja temperatura od -2 do 4, a najviša dnevna od 0 do 6, na jugu do 12 stupnjeva.

