Korištenje pirotehničkih sredstava kod životinja izaziva ogroman stres, pomoći ljubimcu da se osjeća sigurno

Korištenje pirotehničkih sredstava tokom obilježavanja novogodišnjih i drugih praznika izaziva veliki stres kod životinja, upozoravaju veterinari i predstavnici udruženja za zaštitu životinja. Građanima savjetuju nekorištenje pirotehničkih sredstava, a vlasnicima ljubimaca stalni nadzor i mnogo pažnje prema ljubimcima kako bi se životinja osjećala sigurno, javlja Anadolu Agency (AA).

Doktor veterinarske medicine Kenan Tabaković iz Sarajeva, kazao je kako korištenje pirotehničkih sredstava povodom obilježavanja praznika, uključujući i novogodišnje praznike, kod životinja, naročito kućnih ljubimaca izaziva ogroman stres, prvenstveno iz razloga što životinje to ne vide i ne znaju šta se dešava, ali i zbog toga što im je čulo sluha razvijenije nego kod ljudi.

“Kod životinja kao posljedica toga dolazi do izraženog stresa gdje dolazi do nekontrolisanog kretanja po objektu u kojem boravi, ili na samoj ulici. Dolazi do toga da se životinja počne glasati, da li lajanjem ili cviljenjem, što pokazuje da je veoma uznemirena. Čak određene životinje se toliko prepadnu i budu pod stresom da kod određenog broja životinja i postotka javi se i takozvani epileptični napad, naročito onim psima kojima je već dijagnosticiriana epilepsija ili neki drugi neurološki poremećaj“, kazao je Tabaković.

Dodao je kako je u tim trenucima najbitnije da vlasnik vrši stalni nadzor kućnog ljubimca i da može doći svom ljubimcu, ili ljubimac njemu.

”Pored toga, postoje razna sredstva koja se mogu koristiti, medikamenti na biljnoj bazi ili čak na hemijskoj osnovi. Svi ti preparati koji se koriste mogu se kupiti u pet shopovima i veterinarskim stanicama. Međutim, ono što je najbitnije jeste da je vlasnik uz stalni nadzor da se ljubimac osjeća sigurno u njegovim rukama“, rekao je Tabaković.

Iz udruženja ”Dogs Trust” vlasnicima ljubimaca uputili su nekoliko savjeta kako pripremiti ljubimca na glasne zvukove.

Između ostalog, savjetovali su da ljubimac bude izveden u šetnju prije mraka i nahranjen prije početka vatrometa jer može postati uznemiren i neće htjeti jesti tokom vatrometa.

Vlasnicima su savjetovali i da provjere da li je stambeni objekt dobro osiguran i da pas nema načina da pobjegne od straha.

“Pokušajte pomoći svom psu da se skrasi prije početka vatrometa – ako je vaš pas u poznatom sigurnom okruženju, to će mu pomoći da se nosi s bukom. Osigurajte svom psu sigurno skrovište (to može biti njegovo omiljeno mjesto za skrivanje, npr. ispod stola. Spustite zavjese, upalite svjetla i pojačajte ton na TV-u ili radiju kako biste prigušili zvukove vatrometa)”, jedan je od savjeta predstavnika udruženja.

Savjetovali su i da se napravi skrovište za psa tako što se prebaci pokrivač preko stola, ogradi jastucima i u samo skrovište stave njegove omiljene igračke i poslastice.

”Ako se pas jako plaši, i on traži vašu pažnju, provedite vrijeme s njim u skloništu“, savjetovali su iz udruženja.

Istakli su kako nikako ne treba kažnjavati psa jer reagira na vatromet pošto će to pojačati njegov strah.

”Nastojte da ostanete opušteni kako biste psu dali dobar primjer. Ako vam pas dolazi za utjehu, nikada ga nemojte ignorisati već ga utješite kako on to voli, pričajte mu utješno, pomazite ga ako vidite da to traži. Nikada ne ostavljajte svog psa samog u kući tokom sezone vatrometa jer se može uspaničiti i tako i povrijediti“, istakli su iz udruženja.

Savjetovali su i da vlasnici zabave psa u kući, igraju se s njim ako on to voli, ponude omiljene igračke, vježbaju komande uz puno nagrada.

“Ako se, međutim, pas samo želi sakriti, nemojte ga tjerati da izađe iz svog skrovišta, dopustite mu da ostane tamo gdje se osjeća sigurnim. Budite posebno oprezni kada otvarate vrata jer vaš pas može pokušati pobjeći; ako je moguće, pokušajte osigurati da između vašeg psa i vaših ulaznih vrata budu još jedna zatvorena vrata i naviknite se da uvijek pričvrstite povodac svog psa prije otvaranja ulaznih vrata“, navode iz udruženja.

Mnogi građani u Sarajevu, među kojima su i djeca, odlučili su pružiti podršku i upozoriti javnost na stres koji pirotehnička sredstva uzrokuju kod životinja, ali i ljudi, pogotovo, djece i bolesnih.

Među njima su i dvije djevojčice iz Sarajeva koje su napisale ceduljice s porukama tim povodom te ih dijelile odraslima pozivajući ih da praznike ne obilježavaju korištenjem pirotehničkih sredstava.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo više puta su apelovali na građane da se suzdrže od upotrebe pirotehničkih sredstava, posebno da se suzdrže djeca i maloljetna lica.

Uputili su i apel roditeljima da vode računa i da ne dozvole djeci upotrebu pirotehničkih sredstava, prije svega iz razloga da ne bi došlo do samopovređivanja ili povređivanja drugih lica, ali i iz razloga što je to propisano kao prekršaj i mogu biti prekršajno sankcionisani oni koji to čine, ali i roditelji djece koja upotrebljavaju pirotehnička sredstva.

U navedenim slučajevima predviđene kazne za počinioce su od 300 do 900 KM, a za roditelje maloljetnih prekršilaca su od 400 do 1.200 KM.

