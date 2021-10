Prvi čovjek HDZ-a protiv sankcija bilo kome u BiH: Sjedimo i razgovarajmo o problemima

Čović je prvo upitan kako komentariše najavljene sankcije SAD-a i EU za bh. političare, na prvom mjestu člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika te današnji protest nezadovoljnih građana ispred OHR-a koju su pozvali na odgovornost Milorada Dodika (SNSD), Bakira Izetbegovića (SDA) i Dragana Čovića (HDZ).

“Svi pritisci i sankcije… Nama iskustvo od 1996. do danas govori da nismo uspjeli riješiti nijedan problem u BiH na takav način. Protiv sam sankcija bilo kome, o bilo kome da se radi, i uvijek sam spreman odgovarati za ono što ja radim u institucijama Bosne i Hercegovine”, dodao je.

Kaže da je besmisleno komentarisati da je HDZ kriv za nešto u državi, odnosno za blokade zbog izmjena Izbornog zakona.

“Ako neko pokušava danas stvoriti red u BiH, to je HDZ. Ako neko daje puni doprinos na svim nivoima vlasti, to je HDZ. Schmidt je tražio da se obrati parlamentarcima, vidjet ćemo kako će se to završiti. A to da u Sarajevu imamo troje ili 23 ljudi koji vide život u BiH drugačije nego što ja realno gledam. Ja želim da poštujemo Ustav i svoje zakone, da stvorimo mogućnosti evropskog puta BiH i reformske akitvnosti”, dodao je.

Lider HDZ-a kaže da treba sjesti za stol i razgovarati o konkretnim problemima, bez pozicije da neko ima nekoga svog koga posebno analizira i potiče na neke aktivnosti.

“Ravnopravnost svih naroda i svih stanovnika BiH je osnov funkcionalnosti BiH. Svi koji zagovaraju drugačiji Ustav na bazi građanskog koncepta, rekao sam šta mislim o tome. U čemu je razlika što neko traži drugačije na nekom drugom konceptu? Poštujmo Ustav, to je danas Dejtonski sporazum, Aneks 4. Ko se tako ponaša – on ne krši osnovne elemente BiH. prneosi “Klix“.

