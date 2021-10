Magazinović: Dodik je doveo državu na ivicu rata, mora biti zaustavljen

Šef Kluba zastupnika SDP BiH u Parlamentu BiH i član Međunarodne parlamentarne alijanse protiv govora mržnje Saša Magazinović obratio se danas na konferenciji koja se, u organizaciji Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope i Parlamenta Švedske, održava u Parizu, a u čijem fokusu je narastajući populizam i radikalni desničarski pokreti koji koriste ksenofobiju, rasizam i netoleranciju kao alat svog političkog jačanja.

Negira genocid u Srebrenici

Učesnici konferencije su zastupnici zemalja članica Vijeća Evrope, EU komesarka za jednakost Helena Dali (Dalli), predstavnici UN-a, ministri, novinari, predstavnici nevladinih organizacija…prneosi “Avaz“.

– Bosna i Hercegovina je na korak od eskalacije zbog političara koji, između ostalog, koristi govor mržnje. Njegovo ime je Milorad Dodik i on je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine. To je čovjek koji negira genocid u Srebrenici, napada vjerski identitet građana u Bosni i Hercegovini, vrijeđa novinare i političke oponente… To je čovjek koji je blokirao državne institucije zbog odluke Visokog predstavnika da zabrani negiranje genocida. To je čovjek koji je državu doveo na ivicu rata – kazao je Magazinović.

U daljem izlaganju, upitao je zašto se to dešava.

– Zato što nije na vrijeme zaustavljen i što je, prije svega, međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini to tolerisala i čak ga često birala za partnera.

Moja poruka iz Bosne i Hercegovine je da svaki radikalizam treba spriječiti u nastanku, jer ako se to ne uradi, posljedice mogu biti tragične.

Pozivam vas sve, kao i vlade zemalja iz kojih dolazite, da posvetite pažnju Bosni i Hercegovini i date podršku strogim sankcijama za Milorada Dodika, čovjeka koji destabilizuje Bosnu i Hercegovinu – naveo je Magazinović.

Odgovornost svih nas

– Zapamtite, ako se u Bosni i Hercegovini desi sukob, on će se proširiti i na čitav Balkan, a to neće biti samo odgovornost radikala kao što je Dodik nego i svih nas u Evropi koji to nisu spriječili, a mogli su. Još uvijek postoji šansa da to bude učinjeno – naglasio je u svom obraćanju Magazinović.

