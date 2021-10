Dodik: Problem RS je što jedina može sama funkcionisati za razliku od FBiH i BiH

“Republika Srbija i Republika Srpska mogu same samostalno upravljati svojim ekonomijama i procesima. Mislim da je tu problem RS jer je samo ona tu samoodrživa i jedina koja može sama da funkcioniše, za razliku od BiH ili FBiH koja to ne može nikako. Jedino RS ima tu snagu. Zato se pokušava putem raznih odluka – visokog predstanvika i Ustavnog suda antiustavno, antidejtonski i kriminalno mijenjati pozicija RS. NSRS će donositi odluke u narednim danima da vrati ustavnu poziciju RS”, rekao je Dodik.

Naveo je i to kako će SNSD prisustovati sjednici Parlamenta BiH ove sedmice.

“Smatramo da je neophodno da se smijeni neodgovorni ministar odbrane BiH. Iz tog razloga ćemo otići tamo uvjereni da to neće dozvoliti muslimani i to je pokazna vježba i Šaroviću kako to izgleda kada hoćeš nešto da uradiš i da bi od njih nešto očekivao”, rekao je Dodik.

Naveo je i to kako su oni jedini tražili razgovore prije mnogo mjeseci i to putem NSRS, ali da je “Bakir Izetbegović to odbio i rekao da nema ptorebe”.

“Sada najednom oni hoće, a mi kao nećemo. Razgovarat ćemo, nije problem. Jedino nećemo razgovarati sa Schdimtom jer on nije visoki predstavnik”, rekao je Dodik. prenosi “N1“.

