Zvizdić u Atini govorio o aktuelnoj situaciji u BiH

U svom obraćanju Zvizdić je prisutne predsjednike parlamenata zemalja članica Vijeća Evrope informirao o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, naglasivši kako je zajednička budućnost svih evropskih građana tema za koju je BiH veoma zainteresirana.

“Multietničnost je prirodno stanje i istinski kod BiH”

“Multietničnost je prirodno stanje i istinski kod BiH. Upravo je ta najveća vrijednost moje domovine – a to je zajednički život jednih s drugima, izgradnja države u kojoj različite kulture, religije i politike mogu biti zajedno i predstavljati bogatstvo – bila često napadana u dugoj i burnoj historiji BiH. Najteže i s najvećim posljedicama, u periodu 1992.-1995. godina. Poslije te krvave agresije na međunarodno priznatu državu Bosnu i Hercegovinu uslijedio je Dejtonski mirovni sporazum koji je donio mir i stabilnost i zbog toga predstavlja najveći diplomatski uspjeh međunarodne zajednice u Evropi poslije završetka hladnog rata”, naveo je Zvizdić. prenosi “N1“.

“Ustav BiH ovih dana ozbiljno ugrožen”

“Nažalost, Dejtonski mirovni sporazum i njegov ključni aneks – Ustav BiH, ovih su dana ozbiljno ugroženi blokadom institucija BiH i kontinuiranim secesionističkim prijetnjama koje dolaze od pojedinih funkcionera iz bh. entiteta Republika Srpska. Blokada rada Predsjedništva BiH, Vlade BiH i Parlamenta BiH, uz aktivnosti kojima se suspendiraju državni zakoni, a entitetske institucije proglašavaju državnim institucijama, znače početak rušenja ustavno-pravnog sistema države BiH. Zamislite da u vašoj državi neka regija, kanton ili pokrajina odluči da formira svoju vojsku, svoju obavještajnu službu, da izdaje svoje pasoše i tako dalje”, naveo je Zvizdić.

“Naravno, to je u svakoj demokratskoj državi nezamislivo, a upravo se to događa u BiH. Jer, ako se negira Ustav države, onda se i država dovodi u pitanje i zajedno s tim dovodi se u pitanje i Dejtonski mirovni sporazum, a to znači otvaranje pandorine kutije, ne samo u BiH nego na čitavom Balkanu, pa i u Evropi. Jer, bilo kakva ‘mirna disolucija’ nije moguća – to znaju svi koji se ozbiljno bave pitanjem BiH i zapadnog Balkana”, rekao je u obraćanju predsjedavajući Predstavničkog doma Denis Zvizdić.

“Mir Bosne i Hercegovine znači mir na zapadnom Balkanu”

On je pozvao prisutne da razumiju ozbiljnost situacije u kojoj se BiH nalazi.

“Nisam bez razloga odlučio da ovo obraćanje imam u okviru teme koja govori o zajedničkoj budućnosti svih građana Evrope, jer vjerujte mi, mir i prosperitet Bosne i Hercegovine znači mir i stabilnost na zapadnom Balkanu i u čitavoj Evropi, jer nikome ne može biti u interesu da ima nestabilnost na svojim granicama – a granica između BiH i Evropske unije npr. je duga 1.000 kilometara. Dakle, kompletno domaće i međunarodno pravo je na strani države BiH, na strani očuvanja njenog teritorijalnog integriteta, suvereniteta, političke nezavisnosti i međunarodnog subjektiviteta”, istaknuo je dr. Zvizdić.

“Potrbno zaštititi Dejtonski sporazum”

U svom obraćanju upozorio je da je potrebno zaštiti Dejtonski sporazum i Ustav i to ne kratkoročno i ad hoc, nego je potrebno djelovati preventivno i osigurati dugoročnu stabilnost.

“Ja sam čovjek mira i dijaloga i dijalog smatram najboljim instrumentom za postizanje rješenja, ali kako mogu ja ili bilo ko drugi objasniti građanima BiH – koji su vrijedni, civilizirani i evropski orijentirani – da neko može povlačiti poteze u cilju podjele i rušenja ustavnog poretka i da neće imati nikakve političke ili pravne posljedice”, naglasio je Zvizdić i rekao da BiH mora biti u fokusu kontinuirane, konzistentne i ofanzivne politike koja će promovirati evropske vrijednosti, EU integracije i vladavinu prava.

“Pozivam demokratsku Evropu da osigura demokratsku, mirnu, prosperitetnu i evropsku budućnost Bosne i Hercegovine”, rekao je predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u svom obraćanju učesnicima Konferencije predsjednika parlamenata zemalja članica Vijeća Evrope”, saopćeno je iz PSBiH.

