U BiH sutra prvi put stižu Modernine vakcine, ali će zato propasti više od 200.000 AstraZenece

Skočibušić je naglasio da je riječ o 60.000 doza od čega je 40 hiljada namijenjeno Federaciji BiH.

“Do sada nikada nismo imali Moderninu vakcinu i vjerujem da će to dodatno motivirati neke da se odluče da primaju prve doze, jer je to mRNK cjepivo koje do sada nije bilo na našem tržištu”, kazao je Skočibušić.

Naglasio je da se u FBiH do sada vakcinisalo 25 posto stanovništva prvom dozom, dok je 23 posto stanovništva potpuno imunizovano, što nije dovoljno jer se teži zapadnoevropskom načinu vakcinacije, a to znači 80 posto.

“Do sada smo administrirali preko 800.000 doza vakcina, a krajem mjeseca u našim skladištima ističe 200.000 AstraZenece i 1.300 doza Sinovaca koje nažalost nećemo moći iskoristiti”, naglasio je Skočibušić.

Dodaje kako se uz kampanju uspjela određena količina i potrošiti, te je apelirao na sve građane da se odazovu imunizaciji kako bi se problem s koronavirusom prebrodio. prenosi “Klix“.

“Mi dobivamo nove vakcine koje će dolaziti stalno i nećemo prestati s kontinuitetom i hvala svima koji su se vakcinisali. Pokušavamo i svojim primjerom poticati ljude jer ovdje se očito svelo na to da ćemo morati jedan na jedan uvjeravati ljude da se borimo za naše zdravlje”, kazao je Skočibušić.

Također je naglasio da predstoji veliki posao u borbi protiv koronavirusa i poručio da je velika odgovornost svih da sudjeluju u zajedničkom poslu vraćanja u “staro normalno”.

Građane je na imunizaciju pozvao premijer Federacije BiH Fadil Novalić koji je s delegacijom danas posjetio prostorije Zavoda za javno zdravo FBiH u Mostaru , navodeći da je to centar iz kojeg kreće proces imunizacije u FBiH, koji kako je istaknuo nakon obilaska, radi po najvišim standardima.

“Mogli smo se uvjeriti da je to urađeno po najvišim standardima i ova kuća ima visoko iskustvo kada je u pitanju rukovanje sa specifičnim osjetljivim robama i ima svu potrebnu opremu. Stručno je smješten i nadziran, te su osigurani mehanizmi u slučaju nestanka struje i pada ili rasta temperature”, kazao je Novalić.

Također je posjetio laboratorije koje rade određene analize, a prije svega prehrambenih proizvoda i vode, što je ocijenio izuzetno važnim za jedno društvo.

