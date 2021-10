Sindikati u Hercegovini najavili štrajkove i proteste

– Nemamo kolektivni ugovor, jedini imamo manje dohotke u odnosu na kolege iz srednjeg obrazovanja. Ne možemo dozvoliti diskriminaciju. Ne možemo dozvoliti da neko ne poštuje ono što donosi sud. Pozivan sve sindikate da nam pomognu, te da do kraja narednog mjeseca potpišemo kolektivni ugovor. To je prioritet uz poštivanje svega ostalog. Što se tiče presuda – najviše gube oni koji se nisu nagodili. Velika je inflacija, podsjećam. Zato ministar finansija mora progovoriti. U njegovim rukama su presude i naš kolektivni ugovor. On je ključna osoba koja zna koliko ima novca i koliko se treba izdvojiti da se ljudima pomogne. Smatram i da ništa nećemo uspjeti ovako. Ako se za sedam do deset dana ništa ne promijeni, poduzimamo nove sindikalne aktivnosti. To će biti štrajk upozorenja ili protesti. Novac koji tražimo je naš. Protestnu šetnju bi trebalo napraviti zajedno. Samo zajedno možemo do cilja, rekao je Lauš.

Najnezadovoljniji u ovom trenutku su članovi Sindikata policije. Predsjednik Nail Balić ukazao je na dugovanja po presudama koje su pravosnažne još od 2011. godine.

– To je diskriminacija. Bitno je napomenuti da smo od šestog mjeseca aktivno radili na ovom problemu sa ministrima i premijerom i imali čvrsta obećanja da će se sve realizovati. Želim naglasiti da je teško čuti kolegu koji kaže da je bolestan i posuđuje novac da bi se liječio. Pozivam Vladu da ozbiljno razmisli o ovom problemu i pozove nas da nađemo rješenje. Uvjeren sam da novca ima. Samo to treba provesti u djelo. Potrošačka korpa je duplo skuplja, rekao je Balić.

Facebook komentari