Naredna tri dana u BiH ljepše vrijeme, najavljen i porast temperatura

Danas se u našoj zemlji očekuje umjerena naoblaka. Prije podne u Bosni će biti dosta magle, a puhat će slab vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se između 1 i 5 stepeni celzija, a na jugu zemlje do 11 celzija. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16 stepeni, na jugu zemlje do 21 stepeni celzija.

Sutra (19.10.) se očekuje mala do umjerena naoblaka, dok će u Bosni prije podne biti dosta magle. Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura kretat će se između 1 i 5 stepeni, na jugu zemlje do 11 stepeni celzija. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17 stepeni, na jugu zemlje do 21 stepeni celzija.

FHMZ predviđa da bi srijedu mogla obilježiti mala do umjerena naoblaka širom zemlje. Kao i prethodna dva dana, prije podne će u Bosni biti magle. Vjetar će biti slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura kretat će se između 2 i 6 stepeni, na jugu do 11 stepeni celzija. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20 stepeni celzija.

