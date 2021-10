Njemački političar: EU i SAD neće dopustiti ostvarivanje Dodikovih prijetnji

On se u svojim izjavama osvrnuo na najnovije najave člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, budućnosti BiH u Europskoj uniji, ali i o novom visokom predstavniku Christianu Schmidtu, piše BHRT.

Smatra kako će EU i SAD shvatiti ozbiljnost Dodikovih prijetnji.

“To ćemo vidjeti narednih par sedmica da li će predsjednik Vučić shvatiti ozbiljnost i napraviti preokret i urazumiti Dodika, koliko je to moguće, te da li će se Dodik sam izvlačiti čuvanjem obraza, mada je to u ovom trenutku to teško pojmljivo kakav bi to bio put bez pritiska. Na drugoj strani SAD su najavile su da će oštro reagovati i koristiti sve mogućnosti i uvesti sankcije. Vjerujem da ove važne države članice čiji ambasadori nisu putovali u Istočno Sarajevo, članice Kvinte, što samo po sebi jeste poruka, znači Njemačka, Francuska, Italija i onda još Velika Britanija, da će oni svakako reagovati. Tako, na kraju krajeva, vjerujem i nadam se da, nije bitno koje europske države i njihovi diplomatski predstavnici su se jučer osramotili dolaskom na taj čuveni sastanak, nego da će presuditi ove veće i značajnije države članice Europske unije. Vjerujem da oipak na kraju EU i SAD neće dopustiti ovakav razvoj koji je do sada najavljen”, poručio je Bodo Weber. prenosi “Radiosarajevo“.

Govoreći o trenutnoj političkoj krizi u BiH, Weber je rekao kako je Dodik, poslije 15 godina prijetnji secesijom, krenuo ozbiljnije u tom pravcu.

“Ne znam je li baš planirao da krene tako ozbiljno ili je zalutao, ali tako izgleda iz Berlina i zapadnih prijestolnica. Ljudi i predstavnici vlada su zabrinuti”, kažer Weber.

Weber je rekao da je posljednja izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kako Zapad planira da zbriše Republiku Srpsku, “huškačka i besmislena”.

“Izgleda da sad ni iz Beograda nema neke poruke umjeravanja prema Banjoj Luci”, rekao je Weber.

O tom otkud izjave o gašenju RS do proljeća, Weber kaže kako na više žarišta ima neriješenih “statusnih pitanja”, te da je Zapad u zadnjih nekoliko godinao ostavio vakuum.

“Domaći akteri su prepoznali da možda taj vakuum bude neki put za neispunjene nacionalističke agende. Oni nisu stigli, recimo, u epizodi razmjene teritorija Kosovo-Srbija i to još više destabilizira situaciju. Vjerujem da nije slučajnost da ta Vučićeva izjava dođe u kontekstu akcije protiv organiziranog kriminala što su izvele vlasti na Kosovu ove sedmice. To je uobičajeno dovelo do događanja naroda na sjeveru, poznatog spoja državnog aparata i organiziranog kriminala. Čini se da je ta huškačaka izjava predsjednika Vučića naspram BiH koja je euobičajena, vezana za nervozu zbog onoga što se dešava na Kosovu”, kaže Weber.

O europskoj budućnosti Bosne i Hercegovine i obećanjima europskih lidera sa nedavnog skupa u Sloveniji, Weber kaže da su to lažna obećanja, te da već četiri godine francuski predsjednik Emmanuel Macron blokira proširenje, odnosno otvaranje pretpristupnih pregovora za Sjevernu Makedoniju i Albaniju i samim tim podriva ugled politike proširenja prema zapadnom Balkanu i ugled EU i cijelu perspektivu EU članstva.

“I jedan skup u Sloveniji organiziran od strane slovenske vlade sa specifičnim premijerom, koji, vidjeli smo jučer u šou u Europskom parlamentu, ne predstavlja baš Europsku uniju sa svojim liberalno-demokratskim vrijednostima – to u potpunosti podriva moć i ugled EU, čemu su doprinijeli predstavnici EU od gospođe Mogherini sa svojom neuspješnim trogodišnjim guranjem razmjene teritorija u pregovorima između Kosova i Srbije do današnjeg predstavnika EU u BiH i njegovog prljavog ili sličnog dila oko tkz. reforme Izbornog zakona, na žalost zajedno sa američkim predstavnicima. Tako da bojim se, građani su uložili nadu u novu Bidenovu administraciju, koja do sada baš nema pokriće”, tvrdi Weber.

O novom visokom predstavniku Christianu Schmidtu i njegovim nedavnim bezličnim izjavama, Bodo Weber kaže da je Angela Merkel sve u Berlinu i zapadnim prijestolnicama zbunila njegovom kandidaturom na mjesto visokog predstavnika. Weber kaže kako, i pored očekivanja da Schmidt dolazi u BiH sa jasnim planom, to nije slučaj, te da nije došao sa jasnim idejama.

“Schmidt ne može djelovati bez podrške SAD i EU i jučer smo, na žalost, vidjeli u ovom šou u Istočnom Sarajevu da EU nema jasnu poziciju, neke države članice svojim dolaskom uključujući i predstavnike Delegacije EU na ovaj sramotni skup, podrivaju neku zajedničku reakciju EU i SAD na konkretno podrivanje Ustava koje dolazi od najava Dodika i vlasti u RS. Schmidt je došao u godini koja ne može doći do jasne zapadne strategije u BiH koja nam fali 15 godina, ali on i dalje predstavlja potencijalnu šansu da radi na tome sa novom njemačkom vladom. Došao je sa hipotekom odluke njegovog prethodnika i izazovom iz Banje Luke”, rekao je Weber, te dodao kako u ovom trenutku nema podršku zapada posezanju za Bonskim ovlastima:

“U odnosu na odluku NSRS koja je stupila ove sedmice on mora posezati za Bonskim ovlastima, Inače, on sam sebe osuđuje već na početku svog mandata za nedjelovanje i praktično za nestanak njegove pozicije, njegove institucije, ne fizički, ali suštinski”, kaže Weber, piše BHRT.

Facebook komentari