Izetbegović: Neću nazivati Republiku Srpsku genocidnom tvorevinom niti je dovoditi u pitanje

“Ja neću takve riječi izgovoriti, neću nazivati Republiku Srpsku genocidnom tvorevinom, niti ću je dovoditi u pitanje. Ona je utvrđena Dejtonskim sporazumom, ona za mene postoji kao dio Bosne i Hercegovine”, rekao je Izetbegović, odgovarajući na jedno novinarsko pitanje nakon sjednice Predsjedništva SDA.

No, dodao je da su histoijske činjenice ono što se dešavalo, a to su ratni zločini, etnička čišćenja, genocid 1995. godine…

“Ne možemo zabraniti ljudima da govore o tim stvarima. Pri tome, naravno, ne možemo kriviti kompletan srpski narod za takve stvari, čitavu vojsku Republike Srpske, samo one koji su to zaista uradili, koji su presuđeni. Ono što su sudovi presudili, to je za mene relevantno”, rekao je predsjednik SDA.

Izetbegović je rekao da ne treba jedni druge da vrijeđamo, ni da provociramo, već treba jedni druge da poštujemo i da jedni drugima pomognemo. prneosi “Klix“.

Dodao je da je zakon koji je nedavno usvojila Narodna skupština RS-a sporan jer je dokinuo odluku OHR-a. Podsjetio je da NSRS nije nadležna da to uradi.

“Niko ne može ukinuti odluku OHR-a osim da ona bude usvojena u Parlamentu BiH i onda izmijenjena kroz amandmane”, podsjetio je Izetbegović.

