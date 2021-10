Ambasada SAD: “Uporno podržavamo teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine”

Povodom skorašnjih izjava člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, oglasila se i ambasada SAD na zvaničnom Twitter profilu.

– SAD uporno podržava teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine kao jedne zemlje s dva entiteta i Distrikta Brčko, kao i bitnu ulogu visokog predstavnika u praćenju i podršci provedbi civilnih aspekata Dejtonskog mirovnog sporazuma – napisali su.

Podsjetimo, danas je u Istočnom Sarajevu održan sastanak ambasadora u BiH sa visokim funkcionerima Republike Srpske. Ovaj pokušaj sastanka predstavlja potpuni debakl Milorada Dodika. Od 28 pozvanih predstavnika ambasadora zemalja, sastanku se odazvalo njih 11.

🇺🇸 steadfastly supports the territorial integrity and sovereignty of 🇧🇦as one country with two entities and Brcko District, as well as the essential role of the High Representative in monitoring and supporting the implementation of civilian aspects of the Dayton Peace Accords. https://t.co/L96Bz8wlW3

— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) October 14, 2021