Narednih dana u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčanije

U Bosni i Hercegovini će danas biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U sjevernim i centralnim područjima, povremeno sa kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima, prenosi AnadoluAgency (AA).

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između tri i sedam stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između sedam i 13, na jugu zemlje do 18 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana i sa slabom kišom. Jutarnja temperatura oko tri, a najviša dnevna oko 10 stepeni.

U četvrtak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano. Oblačnije na sjeveru Hercegovine. Vjetar većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Umjereno jaka bura u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između jedan i četiri, na jugu zemlje do osam stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između šest i 11, na jugu zemlje do 16 stepeni.

U petak u Bosni oblačno vrijeme. Slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini umjereno oblačno. Vjetar većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Umjereno jaka bura u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura zraka većinom između jedan i šest, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između šest i 12, na jugu zemlje od 13 do 17 stepeni.

Prvog dana vikenda u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura zraka većinom između dva i osam, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između sedam i 13, na jugu zemlje od 13 do 17 stepeni.

