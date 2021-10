TRODNEVNA VREMENSKA PROGNOZA: Spremite se za hladnije dane

Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a dnevna od 7 do 13, na jugu do 16 °C.

U srijedu 13.10.2021., u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne slaba kiša ili rosulja je moguća na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. U Hercegovini prije podne uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost, a poslije podne porast naoblake. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 7 do 13, na jugu do 17 °C

U četvrtak 14.10.2021., oblačno vrijeme. Tokom dana slabe padavine na istoku Bosne. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 9, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 15 °C.

