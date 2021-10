EKONOMSKI UZLET GRADIĆA NA SJEVEROZAPADU BOSNE: Investitorima prodali sve parcele u poslovnoj zoni, zaposleno 700 radnika, novčani bonus svakome ko dovede…

Pozitivan primjer kako zadržati svoje, ali i privući nove radnike je Općina Bosanska Krupa koja je prodala skoro sve parcele u jednoj poslovnoj zoni, a gdje radi skoro 700 radnika.

Po neslavnoj statistici odlazaka iz Bosne i Hercegovine USK je godinama vodeći, međutim nije sve tako sivo. U posljednje vrijeme, strani investitori se sve češće odlučuju upravo ovdje pokrenuti posao. Najbolji primjer toga je Općina Bosanska Krupa. Šta je ono što Bosansku Krupu čini lokalnom zajednicom poželjnom za investitore?

ARMIN HALITOVIĆ, načelnik Općine Bosanska Krupa

„Sve je to industrija i realni sektor koji donosi rezultate. Ljudi koji su u biznisu pričaju i dogovaraju se i spominju pod kakvim su ambijentom došli i kako posluju, i to su one stvari najvažnije što se tiču nas. Investicije u posljednjih 5-6 godina to dokazuju a nas veseli to što su ispitivanja potencijalnih investitora gotovo svakodnevna. U vrijeme korone, Bosanska Krupa je imala maksimalan broj od 90 ljudi koji su ostali bez posla. Godinu i po dana nakon lockdowna, Bosanska Krupa ima 10% više zaposlenih nego prije korone.“

Tako je svoja vrata u ovoj općini nedavno otvorila i firma iz Njemačke. To je firma koja se bavi CNC obradom metala. Trenutno zapošljavaju 30 žena i 15 muškaraca. Kažu, u narednom periodu, te brojke će samo rasti.

ERMIN KEDIĆ, direktor kompanije Ringspann

„Većina je ženskih uposlenika, jer moto naših vlasnika je da žene mogu spasiti privredu Bosanske Krupe jer gdje radi jedan čovjek kad se zaposli jedna žena, manje su šanse da će taj par željeti da napusti našu lijepu Bosnu i Hercegovinu.“

Međutim, i dalje se Bosanska Krupa suočava sa nedostatkom radne snage. U prilog tome najbolje govori činjenica da je jedna firma iz ove općine nedavno pokrenula inicijativu da će svako ko im dovede zavarivača, dobiti bonus od 100KM.

