METEOROLOZI OBJAVILI PROGNOZU ZA NAREDNIH 7 DANA: Evo kakvo nam vrijeme stiže

Temperature zraka u 11 sati (°C): Bjelašnica, Ivan-sedlo 0; Sarajevo 4; Bugojno, Livno 5; Tuzla, Zenica 6; Bihać, Gradačac 7; Sanski Most 8; Grude 9; Mostar, Neum 12

Danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. Intenzivnije padavine u Hercegovini. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 3 do 9, na jugu do 13 °C.

U ponedjeljak 11.10.2021., oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama sa snijegom. Poslije podne prestanak padavina na zapadu, jugozapadu Bosne i u većem dijelu Hercegovine. Vjetar slab sjeverni. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 3 do 8, na jugu od 9 do 14 °C.

U utorak 12.10.2021., pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša se očekuje u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a dnevna od 7 do 13, na jugu do 16 °C. prenosi “Novi“.

U srijedu 13.10.2021., u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne slaba kiša ili rosulja je moguća na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. U Hercegovini prije podne uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost, a poslije podne porast naoblake. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 7 do 13, na jugu do 17 °C.

U četvrtak 14.10.2021., oblačno vrijeme. Tokom dana slabe padavine na istoku Bosne. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 9, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 15 °C.

Oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima prema trenutnim raspoloživim prognoznim materijalima moguće je i tokom većeg dijela naredne sedmice (od 11. oktobra do pred kraj prognoznog perioda). Prestanak padavina prognozira se za dane vikenda (16. i 17.10.). Temperature bez značajnijih promjena u odnosu na ovu sedmicu.

Minimalne temperature zraka bit će u rasponu od 6 i 12 u Bosni, do 14°C u Hercegovini. Maksimalne temperature varirat će između 9 i 15 u Bosni, na jugu Hercegovine do 17°C.

Facebook komentari