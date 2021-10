Vasković: Draško Stanivuković je mlad i pokvaren, a Dodik će pobjeći u Rusiju

n je istaknuo da se naša država ne može promijeniti dok neko ne ode u zatvor.

“Draško Stanivuković je mlad, pokvaren, sklon manipulaciji, počinio zločin, jer je aferu Kisik iskoristio u političke svrhe. Samo je Dodik veći zločinac od njega! Kandidatura Stanivukovića je bila kobna greška opozicije! Stvara se jedna čitava ekipa za BiH na relaciji Washington–Berlin–Brisel! Cijenu američkih sankcija neće platiti Dodik, već građani RS-a”, kazao je Vasković.

On ističe da su sankcije bile planirane za početak iduće godine i dodaje da će one biti ove godine.

“Dodik gazi crvenu liniju! To je zagrijalo situaciju i moglo bi doći do incidenta. Onaj ko pokuša da napravi incident bit će brutalno polomljen. Građani BiH se ne trebaju plašiti rata. Rata u BiH neće biti. BiH ide prema NATO-u. Realno stanje situacije u BiH nije na nivou sukoba”, kazao je on.

Prema njegovim saznanjima Dodik i Dragan Luač nisu više na istim strana, a to najbolje pokazuju posljednja hapšenja u borbi protiv organizovanog kriminala po nalogu Specijalnog tužilaštva RS-a. prneosi “Radiosarajevo“.

“Dodik će pobjeći u Rusiju! Ljudi će biti ostavljeni na cjedilu kad on umakne. Neće bilo ko da žrtvuje svoju glavu zbog Dodika. Sreća je što Dodik nema direktnu vlast nad ministarstvom unutrašnjih poslova. Ima vlast, ali ne vlada, ko zna šta bi tada napravio.

Dodik nema moć da Lukaču kaže da uradi nešto. Lukač i Dodik su dvije najsuprotstavljenije strane. Da je Dodik mogao smijeniti Lukača, davno bi to učinio. Dodik direktno zavisi od Lukača po mnogim pitanjima, a Lukač nije njegov! Dodik nema kontrolu nad svojim ljudima”, kazao je Vasković.

