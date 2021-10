Trodnevna prognoza: Kišovito i hladno, na planinama snijeg

Danas se u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. Intenzivnije padavine na istoku i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 12 stepeni.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom. Temperatura zraka između 2 i 4 stepena.

U ponedjeljak, 11. oktobra, oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. Na planinama sa snijegom. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 10, a dnevna od 3 do 8, na jugu od 9 do 13 stepeni.

U utorak, 12. oktobra, pretežno oblačno vrijeme. U Bosni povremeno slaba kiša ili rosulja. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 17 stepen. prenosi Avaz

Facebook komentari