Nakon kiše, sinoć pale prve pahulje snijega: Evo šta nas danas čeka

Kako su meteorolozi i najavljivali, u BiH je pao i snijeg. Za sada samo na planinama, ali je stigao. O nižim predjelima i dalje će biti oblačno sa kišom.

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica -4; Ivan-sedlo 3; Bugojno, Gradačac, Sarajevo, Tuzla 6; Bihać, Zenica 7; Livno, Sanski Most 8; Grude 11; Mostar 13; Neum 15.

Danas će u našoj zemlji preovladavati oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 5 do 11, na jugu od 12 do 18 °C.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom. Dnevna temperatura oko 7 °C, prenosi Novi.

