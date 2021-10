U BiH danas kiša, sutra nas očekuje i snijeg

Danas se u našoj zemlji očekuje oblačno vrijeme sa kišom u većini područja. Padavine uglavnom slabog do umjerenog intenziteta.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 16, a dnevna od 8 do 12, na jugu od 16 do 20 stepeni.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom veći dio dana. Jutarnja temperatura oko 8, dnevna oko 11 stepeni.

U subotu očekuje se oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama je moguć slab snijeg. Više padavina poslije podne ili u večernjim satima. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 15, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni,piše Avaz

