Zima je poranila: Snijeg stiže u Bosnu i Hercegovinu

U Bosni i Hercegovini danas će biti oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima, a na jugu zemlje uz kišu moguća je i grmljavina, javlja Anadolu Agency (AA).

Prijepodne, nešto više padavina se očekuje u istočnim područjima i u Hercegovine. Poslijepodne i krajem dana, intenzivnije padavine u Krajini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima i na jugu.

Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između osam i 12, na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16, na jugu zemlje do 18 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatuera oko 10, a najviša dnevna oko 13 stepeni.

U petak se takođe očekuje oblačno vrijeme sa slabom kišom. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Temperatura zraka većinom između osam i 13, na jugu zemlje od 13 do 19 stepeni.

Prvog dana vikenda u Bosni pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini umjereno oblačno. Tokom dana, povremeno i sa slabom kišom. Jutarnja temperatura zraka većinom između pet i 10, na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16, na jugu zemlje do 18 stepeni.

U nedjelju se takođe očekuje pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u centralnim i istočnim područjima i sa slabom kišom. U planinskim područjima moguće je i provijavanje slabog snijega. Jutarnja temperatura zraka većinom između četiri i 10, na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između osam i 14, na jugu zemlje do 18 stepeni.

