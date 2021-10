Danas do 28 stepeni: Meteorolozi objavili kad nam stiže zahlađenje

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama u Bosni dio prijepodneva će biti magle. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 28°C. U Sarajevu sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka oko 25°C. prenosi “Radiosarajevo“.

Bioprognoza: Nastavlja se razdoblje ugodnijih biometeoroloških prilika. Većina populacije biće boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije. Uz stabilnije vremenske prilike i sunčane intervale, meteoropati i hronični bolesnici u manjoj mjeri će osjećati tegobe. Tokom jutra će biti malo svježije, čemu bi trebali posvetiti pažnju i slojevito se odjenuti. Sa noćnim satima, opšta slika djelimično će se pogoršati, usljed nadolazeće promjene.

U utorak u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno sunčano prije podne. Po kotlinama u Bosni dio prijepodneva će biti magle. Postepeno naoblačenje sa zapada u drugoj polovini dana. U večernim satima kiša i pljuskovi sa grmljavinom se očekuju na području Hercegovine, Krajine i jugozapada Bosne. Tokom noći na srijedu padavine će se proširiti na ostala područja. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 29°C.

U srijedu u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22°C.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 12°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 18°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Facebook komentari