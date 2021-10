Tuzla na današnji dan 1943. postala prvi slobodni grad u Evropi. Već 78 godina je sinonim slobodarskog grada

Snage Trećeg korpusa Narodnooslobodilačke Vojske Jugoslavije napale su 29. septembra 1943. njemačko-ustaško-domobranski garnizon Tuzla, i zauzele ga nakon četverodnevnih borbi.

Brojne delegacije danas su položile cvijeće na spomen obilježju Josipa Broza Tita i narodnih heroja, partizanskih brigada, te zlatnim ljiljanima i poginulim braniteljima Tuzle od 1992 – 1995 godine.

Polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe, minutom šutnje Tuzlaci su iskazali zahvalnost za slobodu grada i pokazali da njegovanje kontinuiteta anifašizma, slobode, tolerancije jedini put naše zemlje.

“Odbrana BiH i Tuzle od 1991. do 995. godine pokazala je da borba protiv fašizma na Balkanu je očigledno u kontinuitetu, ali i da smo spremni braniti civilizacijske vrijednosti kako smo to pokazali, dokazali u borbi protiv agresora u posljednoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Neki su tada bili slijepi na fašizam i nadamo se da su otvorili oči jer fašizam na ovim prostorima nije potpuno poražen 1945, to smo vidjeli 1995. godine. I danas nam u goste dolaze i mi ih nažalost prihvatamo, dok negiraju i prešućuju oblik najrigidnijeg fašizma koji se desio na Kapiji, u Srebrenici. Mi moramo biti spremni prepoznati i prikriveni, ali i otvoreni fašizam i znati mu se suprostaviti”, izjavio je za Fenu federalni zastupnik i predsjednik GO SDA Tuzla Salko Zildžić.

Povodom 78. godišnjice oslobođenja Tuzle, došao je i počasni građanin Stjepan Mesić.

“Tuzla je grad koji je ušao u povijest, najveći grad koji je oslobođen u Evropi za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ovo je grad koji se sam branio. Tuzla nastavlja svoje tradicije, ovdje šovinizam nema mjesta. Važno je da se sa ovakvih mjesta šalje poruka koje su opasnosti od fašizma i na koji način možemo zaustaviti tendencije koje se pojavljuju u Evropi”, izjavio je Stjepan Mesić.

Nakon polaganja cvijeća, održana je i svečana sjednica Gradskog vijeća Tuzla.

“Već 78 godina Tuzla je sinonim slobodarskog grada, grada u kojem ljudi dostojanstveno, ponosni na sebe i svoju individualnost, koračaju. Ovaj duh opstaje prije svega zahvaljujući ljudima koji čine ovaj grad, Tuzlankama i Tuzlacima, kojima želim odati priznanje na toleranciji i antifašizmu po kojim su nadaleko prepoznatljivi”, izjavio je Žarko Vujović, zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona, piše Fena.

