Narednih dana temperature do 30 stepeni, kiša od utorka

Narednih dana u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme sa temperaturama koje će se kretati i do 30 stepeni Celzijusa, javlja Anadolu Agency (AA).

Pogoršanje vremenskih prilika očekuje se u utorak.

U centralnim, istočnim i sjeverozapadnim područjima Bosne jutros ima magle i niske naoblake. U ostatku zemlje je sunčano.

Najhladnije jutros je bilo u Livnu gdje su izmjerena tri stepena Celzijusa, zatim na Bjelašnici i Ivan-sedlu pet stepeni, Tuzli šest, Bugojnu, Gradačcu i Sarajevu sedam, Grudama osam, Bihaću i Sanskom Mostu 13, Mostaru 14 i Neumu 17.

“Danas će u BiH preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama centralne, istočne i sjeverozapadne Bosne magla i niska naoblaka. Dnevna temperatura od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusa”, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH).

Drugog dana vikenda očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od osam do 14, na jugu do 16, a dnevna od 22 do 28 stepeni Celzijusa.

U ponedjeljak se očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od sedam do 14, na jugu do 16, a dnevna od 23 do 29 stepeni.

Pretežno sunčano vrijeme očekuje se i u utorak. Poslije podne ili krajem dana postepeni porast naoblake. U kasnim večernjim satima kiša je moguća u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od osam do 14, u Krajini i na sjeveru Bosne do 18, a dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijusa.

U srijedu se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 15 do 20, na jugu do 23 stepena.

