Komšić o Palmerovom stavu: Ako postoji ideja izbornih reformi onda iza nje treba javno stati

Komšić je naglasio da se danas susreo sa specijalnim izaslanikom State Departmenta za izbornu reformu u BiH Matthewom Palmerom, koji također boravi u BiH, s kojim je razgovarao o načinima izmjene izbornog zakonodavstva dodajući da on zagovara pregovore na način da svi budu zadovoljni.

“To je prezahtjevno. Svi predstavnici međunarodne zajednice kada zagovaraju neki pristup naglašavaju da su oni za nešto, ali da mi to trebamo donijeti. To tako ne ide, ako se zagovara neki pristup iza njega se treba stati javno” mišljenja je Komšić.

Njegova očekivanja od pregovora o manjim izmjenama Ustava BiH i izmjenama Izbornog zakona su da se svi drže standarda koji znače poštivanje osnovnih ljudskih prava, provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava i presuda bh. sudova.

Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić upoznao je gospodina Palmera sa detaljima DF-ovog prijedlog amandmana na Ustav i izmjene Izbornog zakona.

U predsjednici Evropske komisije imamo sagovornika

Predsjedavajući Predsjedništva se osvrnuo i na večerašnji sastanak s predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen te je naglasio kako je zatraženo da na deklaraciji koja bi trebala biti usvojena na samitu Evropske unije i zapadnog Balkana planiranom za narednu sedmicu na Brdu kraj Kranja bude zadržana riječ “proširenje”.

Komšić je naglasio da bi posljedice izbacivanje te riječi iz deklaracije u cijeloj regiji mogle biti vrlo loše jer bi to značilo da regija gubi perspektivu, a građani bi se razočarali u cijeli proces budući da je već teško održavati eurooptimizam u regiji.

“U Ursuli von der Leyen imamo sagovornika i ona razumije situaciju i na našoj je strani, ali sve što se dešava u Evropskoj uniji i na zapadnom Balkanu dovodi do toga da je vrlo teško živom održati ideju priključenja odnosno raditi na ispunjenju 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije”, dodao je Komšić.

Napominje da je ispunjenje tih uslova važno ne zbog Evropske unije, nego bi to značilo bolju, uređeniju i ekonomski prosperitetniju državu BiH. prenosi “Klix“.

