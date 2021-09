U jutarnjim satima po kotlinama lokalno može biti magle. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26°C, na jugu zemlje do 30°C.

U Sarajevu djelomično vedro. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 13°C, a najviša dnevna oko 22°C, prenosi Federalni hidrometeorološki zavod. prenosi n1

