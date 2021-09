U BiH u ponedjeljak naoblačenje, poslije podne i naveče kiša

Vrijeme u Bosni i Hercegovini u nedjelju ujutro je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a Bosni po kotlinama ima magle, javlja Anadolu Agency (AA).

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) temperature zraka izmjerene u 8 sati iznosile su: Bugojno 8; Livno 9; Ivan-sedlo, Sanski Most, Zenica 10; Grude, Sarajevo, Tuzla 11; Bihać, Bjelašnica 12; Mostar 15; Gradačac 17; Neum 18 stepeni Celzijusa.

Kako je najavljeno, danas će u BiH preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen Celzijusa.

U ponedjeljak će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne slaba kiša je moguća na zapadu i jugozapadu Bosne. Poslije podne i u večernjim satima u većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 21, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.

U utorak u većem dijelu Bosne najavljeno je pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima ponegdje praćenih grmljavinom. U Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Prema kraju dana prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu od 23 do 29 stepeni Celzijusa.

U srijedu će biti pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima u Posavini i Krajini se očekuje kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusa.

U četvrtak će u Bosni biti oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i veći dio prijepodneva u Bosni sa kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne slabi lokalni pljuskovi su mogući ponegdje na istoku Bosne i na krajnjem jugoistoku Hercegovine. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 12 do 18, na jugu od 22 do 27 stepeni Celzijusa.

Facebook komentari