Sunčano vrijeme za vikend, od ponedjeljka širom BiH naoblačenje i kiša

Vjetar slab većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura 7, a najviša dnevna oko 24 stepena.

Sutra (nedjelja) u Bosni će biti sunčano uz umjerenu oblačnost, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 27, na jugu do 31 stepen. prenosi klix

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini doći će do postepenog naoblačenja koje će u drugoj polovini dana uvijetovati kišu i pljuskove. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 28 stepeni.

Za utorak se prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22, na jugu do 25 stepeni.

