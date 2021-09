Stiže velika promjena vremena, za sutra upaljen žuti alarm za cijelu zemlju

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a poslijepodne i u večernjim satima porast naoblake u Bosni može usloviti pljuskove i grmljavinu, prenosi Anadolu Agency (AA).

Lokalno jače grmljavinsko nevrijeme je moguće na području sjeverne i sjeveroistočne Bosne.

Vjetar slab do umjeren u zapadnim područjima Bosne i u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura od 20 do 26, na jugu do 28, a dnevna 33 do 39 stepeni Celzijusovih. Zbog iznimno visokih temperatura, za područje gotovo cjele BiH izdato je narandžasto upozorenje.

Prvog dana vikenda u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima ponegdje u sjevernim i zapadnim područjima može pasti i malo kiše. U Hercegovini nešto manje oblačnosti i sunčanije. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 23, a najviša dnevna 26 do 31, na jugu do 35 stepeni.

U nedjelju u Bosni umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano. Poslijepodne u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna 24 do 30, na jugu do 34 stepena.

U ponedjeljak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 25, a dnevna 28 do 32, na jugu do 35 stepeni.

Facebook komentari