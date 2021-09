Meteorolozi objavili prognozu za ponedjeljak, utorak i srijedu

Kako javlja Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH, temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 7 stupnjeva, Banja Luka, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica i Tuzla 11, Bihać, Ivan-sedlo i Sokolac 12, Bugojno, Gradačac, Sarajevo i Zenica 14, Livno 15, Grude, Široki Brijeg i Trebinje 17, Mostar 19, Neum 20 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 942 milibara, u normali je i sporo opada. prenosi “N1“.

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 28 stupnjeva.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura oko 24 stupnja.

U ponedjeljak će biti pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne tokom dana razvedravanje. U jutarnjim satima kiša, pljuskovi sa grmljavinom u većem dijelu naše zemlje. U ostatku dana u Bosne rijetki i slabi lokalnim pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 13 do 19, na jugu od 20 do 26 stupnjeva.

U utorak se u Hercegovini očekuje umjereno, a u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 15 do 21, na jugu od 21 do 26 stupnjeva.

U srijedu će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 14 do 19, na jugu od 20 do 26 stupnjeva.

Facebook komentari