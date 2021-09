I danas na snazi žuti meteoalarm

Tako je za regije Mostara, Sarajeva, Višegrada i Banjaluke na snazi žuti metealarm zbog grmljavine.

Vjetar slab očekuje se u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 19 do 24, na jugu do 28 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, uglavnom poslije podne. Jutarnja temperatura oko 13, dnevna oko 24 °C, prenosi Federalni hidrometeorološki zavod.

Žuti meteoalarm

Vrijeme je opasno. Neuobičajene vremenske prilike su prognozirane. Šteta i ljudske žrtve su moguće. Budite oprezni i redovno se informišite o očekivanim meteorološkim uvjetima. Budite svjesni rizika koji je neizbježan. Slijedite uputstva data od strane vaših državna tijela. prenosi n1

