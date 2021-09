U BiH za vikend oblačno, temperatura do 28 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, prenosi Anadolu Agency (AA).

Kako javlja Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH, padavine lokalno mogu biti i intenzivnije. Vjetar slab do umjeren u Posavini sjeverni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30 stepeni Celzijusovih.

U Sarajevu se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju poslijepodne i u večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 16, dnevna oko 28 stepeni.

Prvog dana vikenda prognozira se pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima kiša je moguća u većini područja. U ostatku dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom na području Hercegovine, zapadne, centralne i istočne Bosne. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 19 do 24, na jugu do 28 stepeni.

U nedjelju takođe umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni

Početkom iduće sedmice prognozira se pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini područja. Jutarnja temperatura od devet do 15, na jugu do 19, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 26 stepeni.

