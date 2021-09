BIHAMK: Sanacioni radovi na više puteva u BiH, oprez zbog odrona

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila obustavljen saobraćaj, saopćeno je iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK), javlja Anadolu Agency (AA).

Na autoputu A-1 zbog radova na dionici Sarajevo sjever-Podlugovi, saobraća se dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

Zbog sanacionih radova u tunelu Crnaja na dionici Konjic-Jablanica, tokom dana saobraća se naizmjenično-jednom trakom, uz regulaciju semaforima, dok je u noćnim satima (23:00-04:30 sati) saobraćaj u tunelu obustavljen.

Na putu Tuzla-Kalesija (zbog radova u tunelu Čaklovići), saobraćaj se obustavlja od 22 do 06 sati i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Povodom održavanja penjačkog festivala, “Drill and Chill Festival”, na lokaciji kanjona “Tijesno” (u blizini rafting slalom staze), do 18.09. svakodnevno od 11 do 11:45 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka i preusmjerava na alternativni pravac Banja Luka-Čađavica-Mrkonjić Grad.

Sanacioni radovi izvode se u mjestu Donja Golubinja na dionici Zenica-Žepče, zbog čega tokom dana dolazi do usporenog saobraćanja, kao i na dionici magistralnog puta Konjic-Ovčari, gdje se tokom dana saobraća naizmjenično-jednom trakom, uz regulaciju semaforima.

Usporeno, zbog radova, saobraća se na putnim pravcima Grude-Ljubuški i Stolac-Hutovo.

Na graničnim prelazima povremeno dolazi do pojačanog prometa vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

