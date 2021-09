Dodik: Pripremljen novac za plate zaposlenim Srbima u institucijama BiH

“Imamo novac da to isplatimo do kraja godine, tako da neće biti nikakvih problema. Iduće godine to ćemo predvidjeti budžetom”, rekao je Dodik i dodao da je procijenjeno da je riječ o 21 milionu KM maraka mjesečno.

Prema njegovim riječima, novac je pripremljen, samo će odlučiti da li će odmah isplatiti ili kroz neki aranžman.

On je dodao da će taj novac biti isplaćen ukoliko ne bude pomjeranja nekih dogovora.

“Zna se šta su uslovi, konsenzus svih u Republici Srpskoj o tome, ljudima koji rade u institucijama isplatićemo plate. To je vjerovatno sudbina da preuzmemo isplatu naših ljudi, jer oni nas predstavljaju tamo, nisu autentične ličnosti koje idu tamo po svom izboru”, objasnio je Dodik.

Dodik je naveo da će se samo vidjeti na koji način će to pitanje biti riješeno.

“Odgovornost njihova postoji kao što postoji i naša odgovornost prema njima”, rekao je Dodik novinarima u Banjaluci. prenosi “N1“.

