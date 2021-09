Zenica danas najtoplija sa 31 stepen, sutra sunčano temperature do 33 stepena

Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 11; Ivan-sedlo 21; Sokolac 25; Livno, Neum, Srebrenica, Trebinje 26; Bugojno, Grude 27; Bihać, Gradačac, Sanski Most, Sarajevo, Široki Brijeg, Tuzla 28; Banja Luka, Bijeljina, Mostar 29 i Zenica 31 stepena.

Sutra se u BiH očekuje sunčano vrijeme uz malu oblačnost Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 30, na jugu do 33 stepena.

U Sarajevu će biti sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 13, dnevna oko 28 stepeni, saopćeno je Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, prenosi “Fena”.

