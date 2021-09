Nedim Sladić objavio prognozu: Evo šta nas čeka narednih sedmica

– Sad posmatram dugoročniju sliku vremena kroz prizmu ENSO cirkulacije. Skoro je identično, da ne kažem isto, ponašanje ENSO cirkulacije kao na jesen 2020. vlada i ove jeseni, koja će izgledno u svojoj prvoj trećini biti toplija, a potom uglavnom prosječna.

Trenutni razvoj situacije vremena kroz septembar me na prvu blago podsjeća na 2016. godinu, a pojačala bi mi se konstatacija kada bi ovogodišnji oktobar ispao hladniji od prosjeka u prvom dijelu kako ga trenutno ECMWF crta, s kojim bih neke stvari riješio prijevremeno. Obično je La Nina povezana sa nešto blažim i vlažnijim zimama kod nas, mada bez jesenjeg trenda, oktobarskog stanja snježnog pokrivača nad Sibirom i odgovarajuće analogije ne bih letio na prvu. Neka prođe oktobar pa ćemo slagalicu za zimu slagati.

Na duže staze već mi je muka kad vidim po trenutnim izračunima da iz La Nine u proljeće ponovo prelazimo u neutralne uslove. Iz nekoliko razloga – naveo je Sladić.

Dodao je da bi opet ciljao da će biti svega i idućeg proljeća, pa i kasnih mrazeva usljed finalnog zagrijavanja stratosfere.

– Uostalom kao i proteklih godina. Slična tranzicija je bila i proljetos pa svi znamo šta bi ljetos. Lijepo je to objašnjeno i u naučnoj publikaciji “Summer heat extremes in northern continents linked to developing ENSO events” (Luo et al, 2020). Ne kažem da će se na ljeto 2022. ponoviti ljeto 2021. ali uz analogije koje sam dobio za prelaz iz La Nine u ENSO neutralne uslove godine poput 1983, 1996, 2008, 2012, 2018, 2020, 2021. ne zvuče baš na prvu tako lijepo za mnoge.

U drugoj polovini 2022. izgledni su i prvi predznaci povratka El Nino fenomena, odnosno prelaz iz ENSO neutralnih uslova u El Nino. Tada se treba pribojavati raznih ekstrema širom svijeta, kako će hladnije vode Pacifika mijenjati one tople. Recentne studije pokazuju da su jače epizode El Nino fenomena nerijetko povezane sa sušama na jugu Europe – “Impact of strong and extreme El Niños on European hydroclimate” (Yu et al, 2020). Okvirno, ukoliko izostanu veće promjene u ENSO trendovima, onda bi 2022. a naročito 2023. mogle biti “jako interesantne” godine – istakao je Sladić, prenosi “Novi“.

