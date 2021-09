Oglasila se sestra Alise Mutap uoči protesta: Troje ljudi krije ubicu, a to je ubica njihovog sina, brata…

Povodom protesta oglasila se i sestra Alise Mutap, Berina Gligorević.

Njeno otvoreno pismo prenosimo u cjelosti:

-Teškog srca preslušala sam sve izjave Muriza Memića i Arijane Memić. Ispratila sam i Memićeve putešestvije širom Bosne i Hercegovine ( shvatio je i sam da je u Sarajevu izgubio podršku, stoga je krenuo u obilazak ove divne zemlje). Osim standardnih nebuloza, laži i predizbornih obećanja, najavili su, kako kažu, otvaranje istrage o ubistvu. Zapravo, jedan od zahtjeva koje će uputiti na protestima će biti upravo taj, otvaranje istrage o ubistvu. E pa ovako, draga kantonalna zastupnice, Murize Memić i Ifete Feraget, ukoliko želite podnijeti prijavu o krivičnom djelu, to možete učiniti na jedan od slijedećih načina:

-Tužitelju ( npr. možete otići Gordani Tadić, Ćazimu Hasanspahiću i prijaviti svoja saznanja o tome ko je ubica, gdje ste to vidjeli ubicu/ubice i zbog čega to godinama krijete, a usput ponesete tih 10.000 dokaza, “čvrstih”.

-Nadležnoj policijskoj upravi.

– Pismeni prijavu dostaviti na protokol Tužilaštvu.

Ovo su načini na koje možete prijaviti krivično djelo, dakle, ovo je jedini, pravni put.

Nažalost, institucije ove zemlje ne reaguju na činjenicu da troje ljudi krije nečijeg ubicu, nije to samo “nečiji ubica/e”, to je ubica njihovog sina, brata, kako oni navode. Da situacija bude gora, institucija kao što je Tužilaštvo BiH nije našlo za shodno da ispita Muriza, Arijanu i Ifeta o istom ili istim, kako je to sam Muriz potvrdio.

Muriz, Arijana i Ifet mogu pokrenuti istragu o ubistvu, samo da nađu za shodno da prijave tog ubicu/ubice, ali ne, radije će napraviti proteste pod krinkom određenih zahtjeva, a svi zapravo znamo zbog čega i zbog koga se ti predizborni skupovi prave, ko se spašava i zbog čega, napisala je sestra Alise Mutap. prenosi “Novi“.

