DANAS SUNČANO, TEMPERATURE DO 30 STEPENI! EVO KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE TOKOM VIKENDA

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28, na jugu do 30 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni. prenosi “Hayat“.

Sutra, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Povećanje oblačnosti u drugoj polovini dana. Vjetar slab promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28, na jugu do 31 stepen.

U nedjelju, u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28, na jugu do 31 stepen.

U ponedjeljak, u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuje nešto više oblaka.

Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28, na jugu do 31 stepen.

